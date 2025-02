Início das obras de despoluição da lagoa da Pampulha é anunciado em BH

Uma das obras mais esperadas pelos belo-horizontinos foi finalmente iniciada: a despoluição da Lagoa da Pampulha. A Copasa assinou, nesta segunda-feira (17), a ordem de serviço para dar início aos trabalhos de ampliação das redes de água e esgoto em 30 comunidades de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, parte do programa Reviva Pampulha, que visa a revitalização da lagoa.



Com um investimento de R$ 40 milhões, esta etapa é considerada a mais relevante do ponto de vista social, já que irá eliminar o lançamento irregular de esgoto de 1,3 mil famílias, beneficiando mais de 18 mil pessoas da região. O foco agora será interligar os imóveis dessas comunidades ao sistema público de esgoto, garantindo que os efluentes sejam corretamente direcionados para o tratamento adequado, ao invés de serem lançados de forma irregular nos cursos d’água da região, afetando a Lagoa da Pampulha.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.