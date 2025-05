Justiça manda Estado garantir vaga em CTI para recém-nascida com bronquiolite na Grande BH

Uma família de Ribeirão das Neves, na Grande BH, recorreu à Justiça para garantir um leito de CTI para a bebê Alice Pereira Souza, de dois meses, que está com bronquiolite. Mesmo com a ordem judicial exigindo a transferência em 24 horas, a situação permanece indefinida. O governo tem 24 horas para cumprir a decisão, mesmo com vaga em hospital particular. Até a noite desta terça-feira (06), a medida ainda não havia sido cumprida. Veja a matéria completa no vídeo acima.