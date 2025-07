Loja de luxo é alvo de operação por venda de produtos falsificados em bairro nobre de BH

A Polícia Civil e a Receita Estadual de Minas Gerais apreenderam diversos produtos com indícios de falsificação em uma loja localizada dentro de um shopping no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estabelecimento vendia itens de grifes famosas, voltados ao público de alto padrão, mas não possuía cadastro fiscal ativo junto à Secretaria de Fazenda do Estado.



Segundo os investigadores, parte das mercadorias pode ter sido importada de forma irregular e sem o pagamento de tributos. Os produtos serão enviados aos representantes legais das marcas para análise. Caso a falsificação seja confirmada, todo o material será destruído. A investigação segue para apurar a origem e o destino dos itens.



