Mães acampam em porta de escola para garantir vagas em BH

Mães de alunos que perderam o prazo de inscrição na rede estadual de ensino estão acampadas em frente à Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo a Secretaria Estadual da Educação, os inscritos para as vagas remanescentes da rede estadual de ensino devem confirmar a matrícula do aluno presencialmente, na escola escolhida.