MGR Economia: comércio de BH espera movimentar R$ 2,2 bilhões no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 2,2 bilhões no comércio de Belo Horizonte, segundo a CDL-BH (Câmara de Dirigentes Lojistas ). O valor representa um crescimento de aproximadamente R$ 10 milhões em relação ao ano passado. Entre os produtos mais procurados estão roupas, acessórios, cosméticos e itens de decoração. O gasto médio estimado é de R$ 200.



Apesar da força do e-commerce, muitos consumidores ainda preferem concluir a compra presencialmente. Para os lojistas, a estratégia inclui preços acessíveis, variedade de produtos e uso de multicanais para alcançar diferentes públicos.



Segundo a CDL, o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!