MGR Economia: expectativa de comerciantes cresce com a chegada da páscoa

Nos últimos três anos, o preço dos ovos de Páscoa teve um aumento acumulado de 43%, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em parte resultado da alta do cacau em 2024. Apesar do aumento, a expectativa de faturamento dos comerciantes cresce com a chegada da páscoa. Para os consumidores, as dicas são: antecipar as compras, aproveitar promoções, escolher versões menores e, o principal, pesquisar.