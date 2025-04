MGR Economia: Uberaba (MG) recebe a maior feira de gado zebu do mundo

A cidade de Uberaba, a 480 km de Belo Horizonte, recebe a maior feira de gado zebu do mundo. A Expozebu 2025 chega a uma edição histórica e celebra 90 anos reunindo criadores e autoridades. O evento movimenta o agronegócio, gera emprego e mostra a força da pecuária brasileira para o mundo todo. São 2.900 animais em pista, 39 leilões e 9 shoppings de animais. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), esteve presente no evento e destacou os avanços do agronegócio no estado.



