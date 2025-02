MGR na Economia: aluguel comercial sobe 9% em Belo Horizonte e indigna locatários

Comerciantes de Belo Horizonte se assustam com o crescimento do valor do aluguel de salas na capital. Em 12 meses, o preço do metro quadrado subiu 9% na cidade. O bairro Barro Preto, na região Centro-Sul, que já foi um dos polos do comércio de roupas na cidade, está hoje entre os dez mais caros para abrir um negócio. O levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Fipe foi feito com base em anúncios de imóveis na internet. O ranking é formado, em ordem decrescente, por Savassi, Santo Agostinho, Funcionários, Lourdes, Santo Antônio, Santa Efigênia, Serra, Prado, Barro Preto e Centro. Os valores variam entre R$20 e R$45 o metro quadrado.