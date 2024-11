MGR na Política: AMM defende revisão do acordo de Mariana e inclusão de mais cidades

A AMM (Associação Mineira de Município) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir revisão do novo acordo de reparação da tragédia de Mariana. A Associação aponta falta de diálogo com os atingidos e cobra reparação para municípios indiretamente atingidos. O assunto foi um dos abordados no quadro MGR na Política desta quinta-feira (14), com entrevista do presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius Bizarro.



O político também falou sobre o Congresso da AMM que reuniu prefeitos eleitos e reeleitos de várias cidades em Belo Horizonte nesta semana. “A gente teve uma renovação muito grande de prefeitos. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, a cobrança [da população] é cada vez maior. [Os políticos] precisam ter um perfil diferente do passado e trabalhar com foco na gestão pública. Se o prefeito começar o mandato bem preparado, os desafios vão ser menores. Por isso, a ANM fez o congresso para ensinar o gestor público sobre a importância de trabalhar planejamento para o mandato”, comentou.