MGR na Política: deputado comenta expectativas e prazos para adesão ao Propag

Deputado Cássio Soares (PSD) comenta desafios na aprovação de projetos e futuro das estatais em Minas

MG Record|Do R7

O MGR na Política desta quinta-feira (07) recebeu o deputado Cássio Soares (PSD) para comentar sobre o retorno das atividades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a adesão ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados). O prazo final para adesão é 31 de outubro, menos de três meses à frente, e a pressão cresce para a aprovação dos projetos relacionados.

