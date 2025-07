MGR na Política: Lula anuncia políticas educacionais e discute taxação dos EUA em visita à MG

Nesta quinta-feira (24), durante uma visita à Minas Gerais, o presidente Lula anunciou políticas para fortalecer a educação indígena e quilombola, incluindo a construção de 249 escolas com ensino multilingue e intercultural. Acompanhado de seis ministros e do senador Rodrigo Pacheco, o presidente revelou planos para 500 creches e mil ônibus escolares. Durante o evento, Lula também defendeu a isenção de imposto de renda para quem receba até R$5.000, comentou taxação imposta pelos EUA e sugeriu regulamentar redes sociais para prevenir a disseminação do ódio nos ambiente digitais.



