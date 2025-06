MGR na Política: Mateus Simões participa de evento com Bolsonaro em Belo Horizonte

O governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), participou, nesta quinta-feira (26), de um encontro do PL (Partido Liberal), em Belo Horizonte. Além das principais lideranças regionais da sigla, o evento contou com a presença do ex-presidente da república, Jair Bolsonaro.



Em breve discurso, Simões pregou a união dos candidatos aliados para garantir a vitória nas eleições. Após o evento, o ex-presidente foi embora sem dar entrevista. Mas, questionado nos bastidores se vai apoiar a candidatura de Mateus Simões para o Governo de Minas, Bolsonaro afirmou que ainda é cedo para definir e que esta quinta-feira marcou o início das conversas para a eleição do ano que vem no estado.



