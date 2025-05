MGR na Política: Minas está em 1º lugar no ranking brasileiro de trabalho escravo

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (1) recebeu Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, para comentar os dados sobre a realidade do trabalho escravo no estado. Durante a entrevista, Calazans destacou a intensificação das fiscalizações e informou que 1.460 trabalhadores foram resgatados recentemente, especialmente nos setores agrícola e da construção civil. Ele reforçou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo site oficial do Governo Federal. O superintendente também ressaltou a parceria com o Judiciário, fundamental para garantir punições severas aos responsáveis por essas práticas criminosas e assegurar a proteção dos direitos humanos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!