MGR na Política: novo prefeito de Contagem (MG) elege saúde como prioridade do governo
Ricardo Faria (PSD) destaca que a gestão é de continuidade a de Marília Campos (PT), mas a cidade precisa de avanços na saúde
O novo prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), destacou que a saúde, principalmente os atendimentos especializados, é a prioridade da gestão dele. O chefe do executivo municipal tomou posse no dia 26 de março, depois que Marília Campos (PT) renunciou para concorrer ao Senado Federal. O político foi o entrevistado do quadro MGR na Política desta terça-feira (14).
Faria destacou que o governo é de continuidade, seguindo os passos deixados pela ex-prefeita.
“É um governo de continuidade, mas tem vários desafios que a gente precisa vencer. A população espera que a gente dê continuidade a esse trabalho que foi iniciado, mas a cidade nos cobra também que a gente precisa avançar. Eu pontuo que a gente precisa avançar em alguns temas relacionados à saúde, sobretudo no que diz respeito à atenção especializada em saúde. A gente tem um gargalo enorme nas consultas especializadas, nos exames e nas cirurgias eletivas aqui no município”, declarou.
O prefeito também tratou de temas como a aprovação eleitoral e os apoios para as eleições deste ano. Assista à entrevista completa.
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