MGR na Política: novo prefeito de Contagem (MG) elege saúde como prioridade do governo

O novo prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), destacou que a saúde, principalmente os atendimentos especializados, é a prioridade da gestão dele. O chefe do executivo municipal tomou posse no dia 26 de março, depois que Marília Campos (PT) renunciou para concorrer ao Senado Federal. O político foi o entrevistado do quadro MGR na Política desta terça-feira (14).



Faria destacou que o governo é de continuidade, seguindo os passos deixados pela ex-prefeita.



“É um governo de continuidade, mas tem vários desafios que a gente precisa vencer. A população espera que a gente dê continuidade a esse trabalho que foi iniciado, mas a cidade nos cobra também que a gente precisa avançar. Eu pontuo que a gente precisa avançar em alguns temas relacionados à saúde, sobretudo no que diz respeito à atenção especializada em saúde. A gente tem um gargalo enorme nas consultas especializadas, nos exames e nas cirurgias eletivas aqui no município”, declarou.



O prefeito também tratou de temas como a aprovação eleitoral e os apoios para as eleições deste ano. Assista à entrevista completa.