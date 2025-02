MGR na Política: obras pretendem evitar alagamentos e transtornos das chuvas em BH

A segunda bacia de contenção de águas pluviais da Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, será maior que a já existente e terá profundidade equivalente a um prédio de 11 andares. Os detalhes foram apresentados pelo secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira, nesta quinta-feira (30), no quadro MGR na Política.



A obra faz parte das políticas contra enchentes da Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda segundo o secretário, há intervenções de grande porte iniciadas na avenida Cristiano Machado e na região da Pampulha, que foram iniciadas mas demandam um maior tempo de execução.



“São obras com um grande volume de recursos investidos e complexas. Não é uma boca de lobo, não é uma rede de drenagem, não é simples. É macrodrenagem, é quase refazer aquilo que deveria ter sido feito no passado. Nós estamos reconstruindo o sistema de drenagem da cidade, para que suporte o aumento no volume de água”, destacou Pereira.



