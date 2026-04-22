MGR na Política: Pedro Rousseff, vereador de Minas Gerais, analisa cenário das eleições de 2026
Vereador destaca a importância da presença de Lula e as prioridades políticas para o estado de Minas Gerais.
O vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, destacou a presença do presidente Lula em Minas Gerais e as obras realizadas pelo governo, como creches e ambulâncias. Ele mencionou a candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo estadual e criticou o governador Matheus Simões por sua conduta em uma cerimônia importante em Ouro Preto. Enfatizou a necessidade de eleger deputados federais comprometidos com pautas sociais, como o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida e detalhou suas prioridades como pré-candidato a deputado federal, ressaltando o compromisso de atuar em benefício da população mineira, independentemente de posições políticas.
Pré-candidato a deputado federal, Pedro Roussef é sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff, participou da coordenação da campanha do Presidente Lula em Minas Gerais. Em 2024 foi eleito o vereador mais votado da história do PT no estado, recebendo 17.595 votos. Vamos repercutir como está sendo feita a construção do palanque do presidente Lula no segundo maior colégio eleitoral do país.
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