MGR na Política: presidente da ALMG fala sobre pedágio na Grande BH e privatizações

O deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB) foi o entrevistado do quadro MGR na Política desta quinta-feira (27). Um dia após a morte do prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), Leite ressaltou o legado do político. Durante a entrevista, o deputado ainda repercutiu o projeto que corre na Assembleia sobre a instalação de pedágios na Grande BH e ressaltou a importância da existência de uma agência reguladora caso a proposta avance. Leite também comentou sobre a dívida do Estado com a União e a privatização de estatais.