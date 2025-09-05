MGR na Política: taxistas de BH não podem buscar passageiros em aeroporto e cobram mudanças

O MGR na Política desta quinta-feira (04) discute a polêmica sobre a atuação de taxistas de Belo Horizonte no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. Hoje, os motoristas da capital mineira podem apenas levar passageiros ao terminal, mas são proibidos de buscar clientes no desembarque, sendo obrigados a retornar vazios.



O tema ganhou força após uma audiência pública na Assembleia Legislativa, realizada na última terça-feira (02). O vereador de BH, Diego Sanches (Solidariedade) criticou a norma: “Se um passageiro desembarca em Confins e quer chamar o taxista de BH, de confiança, ou até mesmo um carro acessível, esse motorista não pode buscá-lo. Isso é uma anomalia. Não dá para tratar o trabalhador como bandido por causa de uma regra arcaica”, disse.



