Mineradoras Vale e BHP oferecem R$ 7,6 bilhões para encerrar ação coletiva na Inglaterra

As mineradoras Vale e BHP Billiton apresentaram uma oferta de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares para encerrar uma ação judicial coletiva movida por centenas de milhares de vítimas do desastre da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que tramita na justiça da Inglaterra.Convertido para o real, o valor oferecido corresponde a cerca de R$ 7,6 bilhões. No entanto, o montante total requerido pelas quase 640 mil pessoas que integram a ação é muito maior, chegando a R$ 36 bilhões. Do total oferecido, cerca de R$ 800 milhões seriam destinados a indenizações às vítimas do desastre, enquanto R$ 600 milhões ficariam para honorários advocatícios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!