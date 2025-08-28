Ministro da Educação anuncia construção de novo Instituto Federal em Belo Horizonte

O ministro da Educação, Camilo Santana, formalizou a construção de um novo Instituto Federal em Belo Horizonte, na região do Barreiro. A área, com mais de 8 mil metros quadrados foi doada pela prefeitura, que já enviou o projeto de lei à Câmara Municipal para viabilizar a obra.



A nova unidade será a 18ª em Minas Gerais e deverá atender mais de 1.500 alunos em cursos como análises clínicas, enfermagem, farmácia, nutrição dietética, radiologia e cuidado de idosos.



O anúncio faz parte de um investimento de R$ 200 milhões no estado, com R$ 25 milhões destinados a cada um dos oito novos institutos federais autorizados pelo governo federal.



