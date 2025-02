Moradores arriscam a vida em rodovia por medo de passar em passarela com estrutura precária em BH

Moradores que vivem às margens da BR-381, em BH, preferem se arriscar e fazer a travessia pela via ao usar as passarelas. Em um dos pontos, vivem cerca de 1500 famílias que precisam fazer o caminho cotidianamente. As travessias de responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) não oferecem a segurança necessária e diversos dos moradores já se acidentaram. Ao todo, são 33 passarelas sob gestão do departamento sobre as rodovias federais que cortam Minas Gerais.