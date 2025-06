Moradores de Nova Lima pedem volta de ponto de ônibus em shopping do Belvedere

Moradores de Nova Lima, na Grande BH, organizam um abaixo-assinado virtual solicitando a retomada do ponto de ônibus da empresa Via Ouro ao lado do shopping no Belvedere. Um processo judicial proíbe o embarque e desembarque nesse local há cinco anos. Passageiros relatam dificuldades financeiras e insegurança devido à necessidade de caminhar cerca de 2 km até o shopping. A Secretaria de Estado informa que as linhas da Via Ouro são municipais e não podem operar fora de Nova Lima. A petição já reúne mais de 8 mil assinaturas, e os moradores esperam por mudanças.



