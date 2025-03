Moradores denunciam acúmulo de entulho e falta de asfalto em avenida da Grande BH

Moradores da avenida Nova Pampulha, no bairro Evereste, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, denunciam a situação precária da via. O local é um ponto de terra, com lixo, mato e de difícil acesso. Além da falta de pavimentação, grande volume de entulho, como pedras, blocos inteiros de cimento, pneus, lixo doméstico, animais mortos, se acumulam na região. População denuncia que descarte clandestino de materiais seja feito pela própria prefeitura da cidade.