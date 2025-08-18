Moradores fazem “aniversário de buraco” e cobram solução para enchentes em Santa Luzia (MG)

No bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH, moradores transformaram a indignação em protesto: bolo, velas e parabéns marcaram o “aniversário do buraco”, que existe desde de 2020. Segundo os moradores, toda vez que chove, a água da rua e do córrego invade os terrenos, causando erosão e danificando imóveis. Algumas casas já foram interditadas, e moradores relatam viver com medo e ansiedade pelo próximo período chuvoso. A Prefeitura de Santa Luzia informou que enviará uma equipe de engenheiros para avaliar a situação e buscar soluções para o problema.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!