Moradores reclamam de água com cheiro e gosto ruins em Santa Luzia (MG)

População relata dores de estômago e diarreia; Copasa garante que água é potável

MG Record|Do R7

Moradores do Conjunto Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, estão preocupados com a água das torneiras, que apresenta cheiro e sabor estranhos. Alguns relataram dores de estômago e diarreia, obrigando famílias a usar água mineral. A Copasa afirmou que todos os testes confirmaram a potabilidade da água e que não há risco de contaminação. A agência reguladora acompanha os relatos e solicitou informações sobre análises e medidas corretivas.

