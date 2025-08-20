Moradores reclamam de água com cheiro e gosto ruins em Santa Luzia (MG)

Moradores do Conjunto Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, estão preocupados com a água das torneiras, que apresenta cheiro e sabor estranhos. Alguns relataram dores de estômago e diarreia, obrigando famílias a usar água mineral. A Copasa afirmou que todos os testes confirmaram a potabilidade da água e que não há risco de contaminação. A agência reguladora acompanha os relatos e solicitou informações sobre análises e medidas corretivas.



