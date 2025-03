Mulher fica presa às ferragens após capotamento de carro em Contagem (MG)

Uma mulher, de 44 anos, ficou presa às ferragens após a caminhonete que dirigia capotar no bairro Glória, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, a motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e foi atingida por outro veículo.



Equipes militares precisaram cortar o vidro do carro para retirar a vítima, que foi levada consciente para o Hospital Municipal de Contagem. A filha da motorista, de 27 anos, que estava no veículo, não precisou de atendimento médico. A TransCon (Autarquia de Transportes e Trânsito de Contagem) isolou a área até a retirada dos veículos envolvidos no acidente.



