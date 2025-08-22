Mulheres são flagradas penduradas em prédios de BH sem equipamentos de segurança

Profissionais de limpeza e manutenção foram flagrados realizando serviços em prédios de Belo Horizonte sem qualquer equipamento de segurança. No bairro Lourdes, uma área nobre da região Centro-sul de Belo Horizonte, uma mulher limpava vidros do 14º andar com metade do corpo para fora da janela.



Em outro registro, no centro da cidade, uma funcionária pintava uma janela de costas para a rua, também sem proteção adequada. Moradores alertaram para o risco de queda e de acidentes com pedestres.



Especialistas ressaltam que a falta de fiscalização em obras e reformas aumenta os perigos. A Prefeitura de BH foi procurada para comentar sobre inspeções e medidas de segurança, mas ainda não se manifestou.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!