Novo levantamento denuncia aumento de mortes por policiais e assassinatos de agentes em MG

Entre 2023 e 2024, o número de pessoas mortas por policiais em Minas Gerais cresceu 43,17%, passando de 139 para 195, com um aumento inferior apenas ao de São Paulo. As mortes de agentes de segurança pública também subiram 33,33%, de três para quatro casos. Além disso, Minas Gerais viu um aumento nos homicídios dolosos em 7,38%, contrastando com a redução nacional de 6,33%. Por outro lado, o estado teve uma queda de 19,29% nas ocorrências de tráfico de drogas, enquanto no Brasil o número subiu ligeiramente em 0,61%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!