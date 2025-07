Novos idosos denunciam ter sido vítimas de golpistas que se passam por fisioterapeutas em BH

Novos idosos denunciam ter sido vítimas de um casal de golpistas que se passam por fisioterapeutas em Belo Horizonte. Uma vítima de 71 anos relatou ter perdido R$ 5 mil após os golpistas oferecerem um aparelho ortopédico e exigirem pagamento com cartão. Outras vítimas, como um aposentado de 81 anos e uma idosa de 68 anos, também sofreram prejuízos financeiros significativos. A Polícia Civil está investigando os casos e orienta que as vítimas registrem ocorrências na unidade policial mais próxima.



