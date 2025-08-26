Obras de posto de saúde paradas há três anos deixam moradores sem serviço na Grande BH

No bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, as obras de um posto de saúde estão abandonadas há três anos. Com mato alto e entulho, moradores denunciam que local tem se tornado ponto de usuários de drogas. Além disso, a comunidade sofre com a falta de serviço e relata dificuldades no acesso a consultas e exames.



Ao lado, a construção de uma escola pública caminha lentamente, deixando crianças sem vaga e famílias frustradas. O abandono do local aumenta a sensação de insegurança e vulnerabilidade na comunidade. A prefeitura informou que o posto está paralisado temporariamente por encerramento de contrato e que será aberta nova licitação. Já a escola segue em obras, com previsão de entrega para o primeiro semestre do próximo ano.



