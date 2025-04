Obras paralisadas adiam melhora no trânsito em trecho entre BH e Nova Lima (MG)

Obras para solucionar o gargalo no trânsito no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima foram paralisadas. As prefeituras de ambas as cidades anunciaram, há mais de um ano, intervenções de mobilidade no trevo do bairro Belvedere, na região Centro-sul de BH, que prometem desafogar o trânsito no local e reduzir o movimento de veículos em 17%.