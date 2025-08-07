Logo R7.com
Órgãos de segurança montam força-tarefa para resgatar jacaré ferido por arpão em Lagoa Santa (MG)

Animal foi atingido perto da axila e no abdômen; se os ferimentos forem graves, Alfredo será transferido para um hospital veterinário

MG Record

Uma força-tarefa foi montada para resgatar uma jacaré em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O animal, conhecido como Alfredo, foi ferido com dois arpões. O animal foi atingido perto da axila e no abdômen. Se os ferimentos forem graves, Alfredo será transferido para um hospital veterinário. As buscas, interrompidas ao anoitecer, serão retomadas nesta quinta-feira (07).

