Passageira denuncia que pagou R$ 500 por corrida de R$ 40 em BH

Clara Soares Fernandes denunciou que foi enganada por um motorista de aplicativo e pagou R$ 500 por uma corrida que, segundo ela, custaria pouco mais de R$ 40 após pagar pela corrida na maquina do cartão. O trajeto aconteceu entre a área hospitalar de Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi identificado como Sidney de Jesus. Ela tentou entrar em contato com o aplicativo para relatar o ocorrido, mas não obteve sucesso.



A plataforma 99 informou que o perfil do motorista denunciado foi bloqueado e que está à disposição para colaborar com as autoridades. A empresa também afirmou que, desde o registro do incidente na Central de Segurança, uma equipe tem tentado entrar em contato com a passageira para oferecer apoio e orientações sobre como registrar o Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil confirmou o registro do Boletim de Ocorrência e iniciará a investigação do caso.



