Pesquisadores buscam diagnóstico precoce para febre reumática em crianças, em MG

Pesquisadores do Hospital das Clínicas da UFMG e da Universidade de Harvard desenvolveram um teste para o diagnóstico precoce da febre reumática em crianças e adolescentes. A condição, causada pela bactéria "Streptococcus" após infecção na garganta, pode resultar em febre alta, movimentos involuntários e dores nas articulações.



A doença afeta o coração, gerando risco de Acidente vascular cerebral (AVC) e morte. Em Minas Gerais, já ocorreram mais de 1.100 internações por complicações cardíacas reumáticas registradas no Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo inclui pacientes de 3 a 18 anos atendidos no Hospital das Clínicas, com 13 diagnósticos confirmados entre 80 casos suspeitos, três dos quais exigiram cirurgia cardíaca.



O caso de Kaíle, de 9 anos, de Conceição do Mato Dentro, a 164,2 km de Belo Horizonte, ilustra a importância do diagnóstico precoce. Ele não precisou de cirurgia, mas tomará antibióticos até completar 21 anos. A mãe dele alerta para a necessidade de atenção aos sintomas e a busca por tratamento imediato.



