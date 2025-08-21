PF investiga fraude de mais de R$ 1 milhão no programa Farmácia Popular em Minas

A Polícia Federal desarticulou um esquema de fraude no programa Farmácia Popular em Minas Gerais, que resultou em desvio de mais de R$ 1 milhão. O programa visa garantir medicamentos essenciais, como para diabetes e pressão alta, a preços reduzidos ou gratuitos.



Segundo investigações da Controladoria-Geral da União, farmácias na cidade de Santa Margarida, a cerca de 270 km de Belo Horizonte, registravam entregas de remédios que, na realidade, nunca ocorreram. Com isso, recebiam repasses do Ministério da Saúde de forma irregular.



A PF realizou buscas e apreensões e investiga o caso para apurar responsabilidades e esclarecer o esquema.



