Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PF investiga fraude de mais de R$ 1 milhão no programa Farmácia Popular em Minas

Esquema envolvia farmácias que registravam entrega de medicamentos sem repassar à população

MG Record|Do R7

A Polícia Federal desarticulou um esquema de fraude no programa Farmácia Popular em Minas Gerais, que resultou em desvio de mais de R$ 1 milhão. O programa visa garantir medicamentos essenciais, como para diabetes e pressão alta, a preços reduzidos ou gratuitos.

Segundo investigações da Controladoria-Geral da União, farmácias na cidade de Santa Margarida, a cerca de 270 km de Belo Horizonte, registravam entregas de remédios que, na realidade, nunca ocorreram. Com isso, recebiam repasses do Ministério da Saúde de forma irregular.

A PF realizou buscas e apreensões e investiga o caso para apurar responsabilidades e esclarecer o esquema.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CGU (Controladoria-Geral da União)
  • Farmácia Popular
  • Fraude
  • Minas Gerais
  • MS (Ministério da Saúde)
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.