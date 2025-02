Poda de árvores usadas como abrigo e ninho matam 66 garças na Grande BH

Uma poda de árvores às margens da lagoa central da cidade de Lagoa Santa, na Grande BH, deixou 66 garças mortas e outras 165 recolhidas sob os cuidados do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). As polícias civil e militar, Defesa Civil e Ministério Público entraram no caso.



A Prefeitura de Lagoa Santa emitiu uma nota de pesar sobre o ocorrido. Ela afirma que a poda foi realizada por uma empresa terceirizada que faz o mesmo serviço em todo o município.