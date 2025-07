Polícia Civil desmantela ponto de adulteração de veículos em Esmeraldas (MG)

A Polícia Civil desmantelou um ponto de adulteração de veículos na zona rural de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem foi preso em flagrante por modificar carros. A investigação começou após o roubo de um veículo de um motorista de aplicativo. No local, o carro foi localizado com placas falsas e itens para adulteração foram apreendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!