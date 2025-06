Polícia Federal desmantela esquema de diplomas falsos em operação nacional

A Polícia Federal realizou uma operação para desmantelar uma quadrilha que falsificava e vendia diplomas profissionais, cumprindo 25 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 11 estados. Em Minas Gerais, os alvos foram as cidades Belo Horizonte, Contagem, Barbacena e Unaí. O grupo criminoso, descoberto após a tentativa de registro profissional com diploma falso, mantinha uma plataforma que simulava um ambiente oficial de verificação de documentos. Pelo menos oito beneficiários já estavam com registros ativos e exercendo as profissões. Os diplomas falsos abrangiam áreas de saúde, engenharia, direito e educação física. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos enfrentarão acusações de falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, exercício ilegal de profissão e receptação.



