Polícia Militar lança operação contra uso de cerol e linha chilena em Belo Horizonte

A Polícia Militar lançou a operação Linha Segura para combater o uso de cerol e linha chilena durante o período de férias. Apesar de parecer brincadeira inocente, o uso de linhas cortantes pode causar acidentes graves, inclusive fatais, principalmente com motociclistas. Além do risco à vida, essas linhas provocam danos à rede elétrica. Só em 2024, mais de 400 mil famílias ficaram sem energia em Minas por causa de pipas presas aos fios. O prejuízo ultrapassa R$ 6 milhões. Quem for flagrado usando ou vendendo esse tipo de material pode ser multado e até preso, conforme a gravidade. Crianças com o material terão os pais notificados.



