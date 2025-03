Polícia Militar Rodoviária encerra operação de Carnaval com redução no número de mortes em rodovias

Terminou nesta quarta-feira (05) a Operação Carnaval 2025, da Polícia Militar Rodoviária, que começou no dia 27 de fevereiro. Foram feitas fiscalizações em mais de 200 pontos do estado, com atuação de dois mil militares. Houve redução de 62% no número de mortes em rodovias mineiras em relação ao mesmo período do ano passado.