Polícia procura por motociclista que matou homem em acidente no bairro Lindeia, em BH

A Polícia Civil apura a morte de Rosileno Ribeiro da Cruz, de 42 anos, atropelado por uma moto no bairro Lindéia, em Belo Horizonte. Câmeras mostram a vítima conversando com o comerciante antes do acidente. O impacto arremessou Rosileno a cerca de 20 metros. A esposa, que não presenciou o momento do acidente, está em estado de choque, segundo a família. Os socorristas do SAMU confirmaram a morte no local. A família afirma que o motociclista estava em alta velocidade. Guilherme, parente da vítima, contesta a versão do condutor sobre a presença de um ônibus na via. A velocidade máxima permitida no local é de 30 km/h. O condutor ficou ferido e foi atendido pelo SAMU. Um morador da região sugere instalação de quebra-molas para melhorar a segurança no trânsito.



