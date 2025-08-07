Policial penal denuncia falta de equipes para escoltas hospitalares em Minas Gerais

Um policial penal denuncia a falta de equipes para escoltas hospitalares de detentos em Minas Gerais. Na madrugada de domingo (03), um agente foi morto enquanto acompanhava sozinho um preso em um hospital de Belo Horizonte. A vítima foi atacada em um momento de distração e foi atingida com dois disparos da própria arma. A prática viola o protocolo da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), que exige a presença de no mínimo dois agentes. Segundo o denunciante, o cansaço e as condições de trabalho precárias são comuns, com jornadas de até 30 horas sem apoio. Após o incidente, o suspeito foi recapturado. A categoria cobra melhores condições de trabalho.



