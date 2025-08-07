Logo R7.com
Policial penal denuncia falta de equipes para escoltas hospitalares em Minas Gerais

Agente foi morto enquanto acompanhava sozinho um preso em um hospital de BH; caso é investigado pela polícia e pela Sejusp

MG Record|Do R7

Um policial penal denuncia a falta de equipes para escoltas hospitalares de detentos em Minas Gerais. Na madrugada de domingo (03), um agente foi morto enquanto acompanhava sozinho um preso em um hospital de Belo Horizonte. A vítima foi atacada em um momento de distração e foi atingida com dois disparos da própria arma. A prática viola o protocolo da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), que exige a presença de no mínimo dois agentes. Segundo o denunciante, o cansaço e as condições de trabalho precárias são comuns, com jornadas de até 30 horas sem apoio. Após o incidente, o suspeito foi recapturado. A categoria cobra melhores condições de trabalho.

