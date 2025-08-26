Logo R7.com
Postos de combustíveis da Grande BH passam por fiscalização para averiguar irregularidades

Operação da Sejusp verifica qualidade dos combustíveis, normas de segurança e questões fiscais na capital e região metropolitana

MG Record|Do R7

Uma operação integrada da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fiscalizou diversos postos de combustíveis em Belo Horizonte. Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Estadual, Procon e Agência Nacional do Petróleo analisaram segurança, qualidade dos combustíveis, meio ambiente e relações de consumo. Foram checados percentuais de álcool na gasolina, densidade do combustível, presença de água no álcool, além de projetos de incêndio e extintores. Nenhuma irregularidade foi encontrada, garantindo mais segurança para clientes e motoristas. A operação segue em andamento, e os resultados finais serão divulgados assim que consolidados.

