Postos de combustíveis da Grande BH passam por fiscalização para averiguar irregularidades

Uma operação integrada da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fiscalizou diversos postos de combustíveis em Belo Horizonte. Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Estadual, Procon e Agência Nacional do Petróleo analisaram segurança, qualidade dos combustíveis, meio ambiente e relações de consumo. Foram checados percentuais de álcool na gasolina, densidade do combustível, presença de água no álcool, além de projetos de incêndio e extintores. Nenhuma irregularidade foi encontrada, garantindo mais segurança para clientes e motoristas. A operação segue em andamento, e os resultados finais serão divulgados assim que consolidados.



