Preço do café dispara quase 40% mesmo Brasil sendo maior produtor do grão

Muitos consumidores reclamam do preço do aumento do café. De acordo com a ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café), o custo do setor subiu mais de 200%, mas os produtores repassaram ao consumidor cerca de 40%. O aumento vem desde 2021, quando os produtores perderam 20% da safra por causa de fatores climáticos. A previsão é de que essa alta se mantenha até abril e maio, quando a safra deste ano começa a ser colhida.