Prefeitura de Contagem investiga cobrança indevida por uso de campo de futebol público

A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, vai investigar cobranças indevidas para o uso de um campo de futebol público, no bairro Vale das Amendoeiras, que foi revitalizado com o uso de mais de R$1,5 milhões em verbas públicas. Segundo as denúncias, o clube que administra o campo cobra R$250 por hora para o uso do campo. Após a reforma, o campo passou a cumprir as exigências para receber torneios e campeonatos da Federação Mineira de Futebol. Os presidentes dos times que usavam o espaço alegam que as cobranças estão sendo feitas por seis pessoas, incluindo um ex-vereador.