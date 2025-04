Prefeitura e Governo selam acordo para construção de complexo que vai juntar quatro hospitais

A prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas fecharam nesta quarta-feira (16) o acordo para a construção de um novo complexo de saúde na capital mineira. O Hospital Padre Eustáquio vai reunir atividades da maternidade Odete Valadares e dos hospitais Alberto Cavalcanti, Eduardo de Menezes e João Paulo II. As obras têm previsão de serem concluídas até 2028, no bairro Gameleira, na região Oeste de BH. O complexo será custeado com recursos dos Governos Estadual e Federal, além da iniciativa privada. O novo hospital terá 170 apartamentos e 422 leitos com capacidade de realizar 200 mil consultas e 30 mil internações por ano. A previsão é que o edital para licitação da obra seja lançado ainda no fim deste mês e que o leilão para as obras seja realizado no meio do ano.



