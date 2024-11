Produtos que refletem a 'mineiridade' fortalecem vendas de supermercados e movimentam a economia

Produtos tradicionais de Minas Gerais, como queijo, doce de leite e pão de queijo, fazem sucesso nos supermercados. No entanto, os produtores do estado estão em todas as áreas da gastronomia. Além de estimularem o setor, os grupos movimentam a economia e a geração de emprego. O assunto abre a nova série de reportagens da RECORD Minas sobre o mercado de atacado e varejo.