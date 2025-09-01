Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Professor denuncia aluno por exposição após ter calças abaixadas em escola municipal de BH

Educador ficou psicologicamente abalado e não conseguiu voltar a lecionar na unidade de ensino

MG Record|Do R7

Um professor da Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, denunciou um aluno de 12 anos após ser exposto dentro da instituição. O estudante teria puxado a calça do educador por trás, deixando-o constrangido diante da comunidade escolar.

Segundo o professor, a situação aconteceu uma semana depois de uma discussão em sala de aula, quando ele pediu que o aluno sentasse corretamente durante uma prova. Após o episódio, ele relatou não ter condições psicológicas de voltar às aulas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu processo administrativo interno, acionou a família do aluno e que o estudante receberá acompanhamento psicopedagógico. O professor, por sua vez, está sendo acolhido pela pasta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Educação
  • Guarda Municipal
  • Professor
  • Secretaria de Educação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.