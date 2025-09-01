Professor denuncia aluno por exposição após ter calças abaixadas em escola municipal de BH
Educador ficou psicologicamente abalado e não conseguiu voltar a lecionar na unidade de ensino
Um professor da Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, denunciou um aluno de 12 anos após ser exposto dentro da instituição. O estudante teria puxado a calça do educador por trás, deixando-o constrangido diante da comunidade escolar.
Segundo o professor, a situação aconteceu uma semana depois de uma discussão em sala de aula, quando ele pediu que o aluno sentasse corretamente durante uma prova. Após o episódio, ele relatou não ter condições psicológicas de voltar às aulas.
A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu processo administrativo interno, acionou a família do aluno e que o estudante receberá acompanhamento psicopedagógico. O professor, por sua vez, está sendo acolhido pela pasta.
