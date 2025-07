Professores mantêm greve e decidem por vigília em frente à Prefeitura de BH

A greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte vai continuar. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (03) em assembleia da categoria. De acordo com o sindicato, a proposta apresentada pela Prefeitura durante audiência de conciliação no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) foi considerada insuficiente, especialmente por não atender à principal reivindicação dos profissionais: o reajuste salarial para 2025.



A PBH ofereceu um aumento de apenas 2,49% e prometeu devolver os salários cortados caso a greve fosse encerrada. Diante da rejeição, os professores decidiram manter uma vigília permanente em frente à Prefeitura e marcaram nova assembleia para a próxima quarta-feira (09). A paralisação teve início em 5 de junho e já dura quase um mês.



Em nota, a prefeitura informou que recorreu à Justiça para interromper a greve, alegando prejuízos aos alunos, inclusive na oferta de alimentação escolar. A PBH também alertou para a possível adesão de cantineiras e auxiliares de limpeza à greve. Dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) mostram que o salário inicial dos professores brasileiros é 47% inferior à média internacional, e que a proporção de alunos por docente no Brasil está entre as mais altas.



