Quadrilha que aplicava golpes do Pix em lojas de construção é desarticulada em Sabará (MG)

A Polícia Civil prendeu duas pessoas e apreendeu um menor suspeito de aplicar golpes do Pix em comerciantes de material de construção em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Parte dos itens furtados, como ferragens e barras de metalon, foi recuperada e devolvida aos proprietários. Apesar da ação policial, nem todos os materiais foram localizados, e o prejuízo já ultrapassa R$ 100 mil, segundo as autoridades. Veja a reportagem completa no vídeo acima.